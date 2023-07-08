Паулу Бенту возглавит сборную ОАЭ — Романо
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Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту возглавит сборную ОАЭ. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны уже достигли полного соглашения по всем условиям сделки. Португальский специалист подписал трёхлетний контракт и будет возглавлять сборную до 2026 года. Документы будут подписаны уже завтра.
Бенту начинал свою тренерскую карьеру в лиссабонском «Спортинге», который возглавлял с 2005 по 2009 год. С 2010 по 2014 год специалист работал в сборной Португалии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы – 2012. В период с 2016 по 2017 год Бенту тренировал «Крузейро» и «Олимпиакос». Последним местом работы наставника была сборная Южной Кореи.
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