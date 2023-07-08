В «Крыльях» заявили, что не вели переговоров с ЦСКА по трансферу защитника Бейла

В самарских «Крыльях Советов» заявили, что не вели переговоров с ЦСКА по трансферу нидерландского защитника Гленна Бейла.

«У Гленна действующий контракт с «Крыльями». Никаких переговоров между нашим клубом и ЦСКА о его трансфере не было. Предложений по Бейлу в «Крылья» не поступало, — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Крыльев Советов».

Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 на счету нидерландца 38 матчей за самарцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.