Вратарь сборной Англии U21: до финального матча всем говорил, что отобью пенальти

Голкипер молодёжной сборной Англии и «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд прокомментировал отражённый в концовке финального матча молодёжного чемпионата Европы (до 21 года) с Испанией 11-метровый. Встреча закончилась победой англичан со счётом 1:0.

«Я очень счастлив. Я очень счастлив за команду. Я очень счастлив за всю мою семью и друзей.

Сегодня утром я говорил всем, что отобью пенальти, поэтому, когда его назначили, я знал, что отобью. Я сказал всем своим друзьям в Англии, что отражу пенальти», — сказал Траффорд после матча.

Траффорд отбил пенальти в исполнении нападающего сборной Испании Абеля Руиса («Брага», Португалия), назначенный на последних секундах финального матча.

22-летний Траффорд провёл на молодёжном Евро все шесть матчей сборной Англии и не пропустил ни одного мяча. Сезон-2022/2023 вратарь провёл в аренде в «Болтоне» в английской Лиге 1.