Непомнящий: Катар уступает сборной России в классе

Известный российский специалист Валерий Непомнящий оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«Честно говоря, я не знаю, как оценивать уровень подготовки команд. На сегодня у сборной России нет спаррингов, так что сложно оценить уровень команды. Лёгкой игры не жду, хотя понятно, что Катар уступает сборной России в классе. Катар, наверное, уступает Ирану, но вряд ли он слабее того же Таджикистана.

Карпин сам выстраивает свои планы и решает внутренние задачи. Я считаю, что в сборную надо приглашать сильнейших игроков на сегодняшний день. Работа на перспективу — это не к основной сборной, а к молодёжной", — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Последний раз россияне играли со сборной Ирака 26 марта (2:0). Ранее о предстоящем товарищеском матче высказался бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.