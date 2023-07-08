Непомнящий: Катар уступает сборной России в классе

Известный российский специалист Валерий Непомнящий оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.
«Честно говоря, я не знаю, как оценивать уровень подготовки команд. На сегодня у сборной России нет спаррингов, так что сложно оценить уровень команды. Лёгкой игры не жду, хотя понятно, что Катар уступает сборной России в классе. Катар, наверное, уступает Ирану, но вряд ли он слабее того же Таджикистана.
Карпин сам выстраивает свои планы и решает внутренние задачи. Я считаю, что в сборную надо приглашать сильнейших игроков на сегодняшний день. Работа на перспективу — это не к основной сборной, а к молодёжной", — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Последний раз россияне играли со сборной Ирака 26 марта (2:0). Ранее о предстоящем товарищеском матче высказался бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
- 8 июля 2023
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