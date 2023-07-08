«Роналду – величайший в истории». Хавбек «Аль-Иттифака» — об игре против Криштиану
Поделиться
25-летний турецкий полузащитник «Аль-Иттифака» Берат Оздемир оценил игру нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Команда португальца сыграла против «Аль-Иттифака» вничью (1:1).
«Роналду доминирует не только на мяче, но и на протяжении абсолютно всего матча. Когда мы играли против «Аль-Насра», я подбежал к нему и сказал, что он лучший, после чего он поблагодарил меня. Криштиану – по-настоящему величайший футболист в истории», — приводит слова Оздемира Goal.
Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2023
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:17
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:46
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:36
-
21:36
-
21:33
-
21:13
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
20:08
-
20:04
Партнерский контент