«Роналду – величайший в истории». Хавбек «Аль-Иттифака» — об игре против Криштиану

25-летний турецкий полузащитник «Аль-Иттифака» Берат Оздемир оценил игру нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Команда португальца сыграла против «Аль-Иттифака» вничью (1:1).

«Роналду доминирует не только на мяче, но и на протяжении абсолютно всего матча. Когда мы играли против «Аль-Насра», я подбежал к нему и сказал, что он лучший, после чего он поблагодарил меня. Криштиану – по-настоящему величайший футболист в истории», — приводит слова Оздемира Goal.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.