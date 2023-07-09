Стало известно, сколько Онана будет зарабатывать в «МЮ», если подпишет контракт

Стали известны условия контракта, предложенного английским клубом «Манчестер Юнайтед» вратарю миланского «Интера» Андре Онана. В случае подписания соглашения с «красными дьяволами» голкипер будет получать € 6,5–7 млн за сезон плюс бонусы, сообщает журналист Альфредо Педулла.
По данным источника, зарплата вратаря в английском клубе будет вдвое больше той, что он получает в «Интере». Онана достиг принципиальной договорённости с «Манчестер Юнайтед» и теперь ожидает оформления трансфера из Милана в Манчестер.
Ранее сообщалось, что Онана заключит контракт с «Манчестер Юнайтед» по схеме «4+1». На данный момент в составе манкунианцев числятся два вратаря: Том Хитон и Дин Хендерсон.
В сезоне-2022/2023 Онана вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). И «Интер», и «Манчестер Юнайтед» получили право сыграть в этом турнире в сезоне-2023/2024.
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