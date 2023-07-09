«Реал» Мадрид отрицает какие-либо контакты с Мбаппе и «ПСЖ»

«Реал» Мадрид на данный момент не ведёт переговоры с нападающим «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» не ведёт каких-либо переговоров по трансферу ни с руководством «ПСЖ», ни с самим игроком. Текущая ситуация вокруг игрока выгодна мадридскому клубу, поскольку давление как на Мбаппе, так и на руководство парижского клуба с каждым днём усиливается, что может помочь снизить цену на игрока. При этом руководство «Королевского клуба» предполагает, что трансфер Килиана этим летом будет стоить более € 400 млн, что является неподъёмной суммой для «сливочных» на данный момент.

В «Реале» также считают, что прибытие игрока в данный момент времени может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке команды. Таким образом, тактика клуба сейчас – ждать и следить за развитием ситуации вокруг игрока.

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.