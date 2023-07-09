«Бавария» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Уолкера. Решение за игроком

«Бавария» согласовала с «Манчестер Сити» трансфер защитника сборной Англии Кайла Уолкера. Теперь выбор о дальнейшем развитии карьеры остаётся за игроком. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, 33-летний защитник может обойтись «Баварии» в € 15 млн. Представители мюнхенского клуба и агенты футболиста уже согласовали личные условия контракта. Единственный камень преткновения на данный момент — выбор самого Уолкера. Баварцы хотят услышать окончательное решение игрока в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
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