Булыкин: молодёжь не всегда даёт результат, так что надо собрать в сборной сильнейших

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.
«Катарцы играли на чемпионате мира, так что будет интересно посмотреть, как будет выглядеть наша сборная. Конечно, хочется увидеть хороший результат и качественный матч. В последнее время не так важно, с кем мы будем играть на международном уровне. Просто хочется порадоваться за нашу сборную.
Думаю, Катар и условные Иран, Ирак и Таджикистан находятся примерно на одном уровне. Наша сборная играла с Таджикистаном не в тот футбол, который ждали болельщики. Фанаты хотят видеть доминирующий стиль и победные цифры на табло.
Руководители нашей сборной понимают, зачем вообще нужны такие игры в текущей непростой ситуации. Молодёжь не всегда способна дать хороший результат, так что надо собрать в команде сильнейших», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Последний раз россияне играли со сборной Ирака 26 марта (2:0). Ранее о предстоящем товарищеском матче высказался бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.
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