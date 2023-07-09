Почеттино рассказал о планах на Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос об украинском полузащитнике Михаиле Мудрике.

«Очень важно разговаривать с игроками. Я встречусь с Мудриком до того, как он приедет на предсезонку. Мне очень нравится видеть и узнавать его, а затем разрабатывать наилучшую стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, которого ожидает «Челси», — приводит слова Почеттино The Guardian.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Контрактное соглашение украинца с лондонским клубом рассчитано до 2031 года.

В прошлом сезоне Мудрик принял участие в 17 матчах за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами. По итогам прошлого сезона лондонцы финишировали на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.