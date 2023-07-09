Сборная Марокко выиграла Кубок африканских наций для игроков до 23-х лет

В Рабате (Марокко) прошёл финальный матч Кубка африканских наций U23. В нём хозяева турнира принимали Египет. Основное время матча завершилось вничью 1:1. На гол египтянина Сабера на 10-й минуте марокканцы ответили мячом Беграуи на 37-й. Исход встречи решился в дополнительное время. На 105+3-й минуте победный мяч забил бывший полузащитник «Марселя» Уссама Таргаллин, ныне выступающий за «Гавр». Марокко впервые победило на Кубке африканских наций U23. Напомним, что в прошлом году первая сборная страны стала четвёртой на чемпионате мира в Катаре.
Бронзовые медали Кубка африканских наций U23 днём ранее завоевала сборная Мали. Вместе с Марокко и Египтом она квалифицировалась на Олимпийские игры-2024.
Занявшая четвёртое место на турнире сборная Гвинеи сможет побороться за ещё одну путёвку в Париж в плей-офф с командой, которая станет четвёртой по итогам отбора в азиатской конфедерации.
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