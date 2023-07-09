Ришарлисон: Конте почти два часа отчитывал меня на собрании на глазах у всех

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал, как Антонио Конте отчитывал его после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Я тогда сказал ему, что если он хочет наказать меня, то может. Он должен показать свою твердость и группе, сказать, что он там, что он по-прежнему главный. Он провёл почти два часа, просто отчитывая меня на собрании на глазах у всех», — приводит слова Ришарлисона Goal со ссылкой на Que Papinho.

Напомним, Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 по март 2023 года. Под его руководством команда провела 76 матчей, в которых одержала 41 победу, потерпела 23 поражения и 12 раз сыграла вничью.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Тоттенхэм» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице.

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