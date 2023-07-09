Тульский «Арсенал» пополнился полузащитником сборной Армении

Тульский «Арсенал» перед стартом сезона ФНЛ подписал контракт с двумя игроками – 30-летним полузащитником Ишханом Гелояном и 34-летним защитником Александром Денисовым.
Гелоян последний сезон провёл в «СКА-Хабаровск». В составе армейцев он сыграл 26 матчей и сделал три голевые передачи. Также за свою карьеру он играл в «Балтике», «Химике» из Дзержинска, «Луче», «Тамбове», «Шиннике», «Нефтехимике» и «Енисее». Гелоян также провёл пять матчей за сборную Армении.
Денисов является воспитанником тульского футбола и провел в составе «Арсенала» восемь сезонов. Он выходил с командой из Второй лиги в Первую и дважды – из Первой в Премьер-Лигу. В минувшем сезоне Александр выступал за «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Всего за «Арсенал» Денисов во всех турнирах сыграл 114 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
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