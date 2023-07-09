Мексика вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Коста-Рику

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Сегодня, 10 июля, на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (США) состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретились национальные команды Мексики и Коста-Рики. Матч закончился победой Мексики со счётом 2:0.

Первый гол встречи забил вингер греческого «АЕК» Орбелин Пиньеда, реализовав пенальти на 52 минуте. Вторым голом отметился нападающий мексиканской «Пачуки» Эрик Санчез.

13 июля в полуфинале турнира Мексика встретится с победителем завтрашнего четвертьфинала, где встретятся сборные Гватемалы и Ямайки.

Золотой кубок является главным турниром федерации КОНКАКАФ, проходящим каждые два года. Начиная с 1989 года, где победителем стала Коста-Рика, никто кроме США и Мексики не выигрывал данное соревнование.

Мексика чаще всех становилась обладателем Золотого кубка — 11 раз.