Мексика вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Коста-Рику

Сегодня, 10 июля, на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (США) состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретились национальные команды Мексики и Коста-Рики. Матч закончился победой Мексики со счётом 2:0.
Первый гол встречи забил вингер греческого «АЕК» Орбелин Пиньеда, реализовав пенальти на 52 минуте. Вторым голом отметился нападающий мексиканской «Пачуки» Эрик Санчез.
13 июля в полуфинале турнира Мексика встретится с победителем завтрашнего четвертьфинала, где встретятся сборные Гватемалы и Ямайки.
Золотой кубок является главным турниром федерации КОНКАКАФ, проходящим каждые два года. Начиная с 1989 года, где победителем стала Коста-Рика, никто кроме США и Мексики не выигрывал данное соревнование.
Мексика чаще всех становилась обладателем Золотого кубка — 11 раз.
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