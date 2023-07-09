«Динамо» — ЦСКА: во сколько начнётся матч Братского кубка, где смотреть прямую трансляцию

Во втором матче BetBoom Братского кубка встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Матч пройдёт в формате из трёх таймов по 30 минут.

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок 09 июля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Динамо М Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах. Матч прошёл в формате из трёх таймов по 30 минут.

ЦСКА завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте, «Динамо» — на девятом.