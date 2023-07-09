«Динамо» — ЦСКА: во сколько начнётся матч Братского кубка, где смотреть прямую трансляцию

Во втором матче BetBoom Братского кубка встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Матч пройдёт в формате из трёх таймов по 30 минут.
Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах. Матч прошёл в формате из трёх таймов по 30 минут.
ЦСКА завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте, «Динамо» — на девятом.
- 9 июля 2023
-
10:28
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:28
-
09:21
-
09:15
-
07:04
-
05:07
-
04:58
-
04:19
-
04:18
-
03:43
-
03:25
-
03:25
-
03:02
-
02:21
-
01:48
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:49
-
00:48
-
00:34
-
00:31
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:03
- 8 июля 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:45
-
23:36