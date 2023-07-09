«Зенит» — «Фенербахче»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» проведёт третий матч на турнире. Ранее сине-бело-голубые обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча станет первой.

В турнирной таблице лидирует «Црвена Звезда» (6 очков), одержавшая две победы в двух матчах.

«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге.