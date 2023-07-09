«Зенит» — «Фенербахче»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Кубок PARI Премьер
09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» проведёт третий матч на турнире. Ранее сине-бело-голубые обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча станет первой.
В турнирной таблице лидирует «Црвена Звезда» (6 очков), одержавшая две победы в двух матчах.
«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге.
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