Вячеслав Караваев рассказал, в чём нужно прибавлять «Зениту»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, в чём нужно прибавлять команде.

«В чём нужно прибавлять команде? В движении. И в качестве работы с мячом. Нужно стараться не терять мяч в простых ситуациях. Сейчас идет подготовительный процесс, на сборах ноги в любом случае чуть-чуть тяжёлые, а когда ты играешь с мячом, становится существенно легче.

Успели ли соскучиться по футболу? Конечно, успели! Отдыхаешь несколько дней — и уже хочется обратно на поле. В этом плане всё нормально, никаких проблем.

На сколько минут игрового времени уже готовы физически на данный момент? Сложно так говорить, но в целом подхожу к своей оптимальной форме», — приводит слова Караваева официальный сайт санкт-петербургского клуба.