Вячеслав Караваев рассказал, в чём нужно прибавлять «Зениту»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, в чём нужно прибавлять команде.
«В чём нужно прибавлять команде? В движении. И в качестве работы с мячом. Нужно стараться не терять мяч в простых ситуациях. Сейчас идет подготовительный процесс, на сборах ноги в любом случае чуть-чуть тяжёлые, а когда ты играешь с мячом, становится существенно легче.
Успели ли соскучиться по футболу? Конечно, успели! Отдыхаешь несколько дней — и уже хочется обратно на поле. В этом плане всё нормально, никаких проблем.
На сколько минут игрового времени уже готовы физически на данный момент? Сложно так говорить, но в целом подхожу к своей оптимальной форме», — приводит слова Караваева официальный сайт санкт-петербургского клуба.
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