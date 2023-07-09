«Интер» подготовил первое предложение по Зоммеру

Миланский «Интер» подготовил первое предложение по трансферу 34-летнего вратаря мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии Яну Зоммеру. «Нерадзурри» направят его в немецкий клуб после завершения сделки по переходу вратаря этой команды Андре Онана в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ожидается, что переговоры будут вестись вокруг цены, равной € 6 млн. В планах «Интера» остаётся также подписание 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина из «Шахтёра», который вместе с Зоммером может заменить Онану и покинувшего команду этим летом по истечении контракта Самира Хандановича.
Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч.
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