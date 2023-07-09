Энтони Гордон высказался о победе сборной Англии на молодёжном Евро

Нападающий молодёжной сборной Англии Энтони Гордон высказался о победе национальной команды на чемпионате Европы (до 21 года). В финале англичане обыграли испанцев — 1:0.
«Я в полном восторге. Чувствую, что хорошо провел турнир, но личным трофеем я обязан своим товарищам по команде и тренерскому штабу. В этой команде действительно нет эгоизма. Шестеро или семеро из нас могли бы выиграть эту награду. И это показывает, насколько мы хороши.
Это была очень напряжённая игра, но мы были готовы. У Испании особый стиль футбола, против которого очень трудно играть. Думаю, что временами мы окапывались и хорошо держались вместе, а иногда просто нужно немного удачи, и всё шло по-нашему.
Траффорд мог бы стать игроком турнира. Он был невероятен. Я никогда не видел, чтобы вратарь так действовал.
Бескорыстие было ключевым фактором. У нас так много индивидуальных способностей, но всё зависит от того, как вы их структурируете и как мы, как индивидуумы, можем отбросить своё эго в сторону и объединиться как единое целое. Наша химия вне поля была непревзойдённой. Все были вместе ради одной цели, и именно это привело нас к итогу», — приводит слова Гордона официальный сайт УЕФА.
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