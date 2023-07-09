«Бёрнли» и «Боруссия» завершают сделку по трансферу Сумаила Кулибали в английский клуб

Английский «Бёрнли» и немецкая «Боруссия» (Дортмунд) находятся на этапе завершения сделки по переходу 19-летнего французского защитника Сумаила Кулибали в стан новичка АПЛ. Соглашение будет подписано в ближайшие часы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Кулибали является воспитанником «ПСЖ». В 2021 году он на правах свободного агента перешёл в дортмундскую «Боруссию». За два года защитник принял участие в двух матчах основной команды.

Кулибали вызывается в молодёжные сборные Франции, но не был включён в заявку команды на чемпионат мира — 2023 (до 20 лет), который прошёл в Аргентине. На этом турнире сборная Франции не смогла выйти из группы.

Контракт Кулибали с «Боруссией» был подписан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1 млн.