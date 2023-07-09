Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о победе в матче Братского кубка с ЦСКА
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу в первом матче BetBoom Братского кубка с ЦСКА (5:0). Матч прошёл в формате из трёх таймов по 30 минут.
«В целом мы чувствуем себя тяжело, сборы проходят под нагрузками. Приятно выиграть в первом матче, но со стороны видно, что у нас и у ЦСКА есть нагрузки. Нам нужно работать, как и обычно. Сборы никогда не проходят просто.
Выглядели полегче ЦСКА? Может быть, со стороны так и казалось, да и по счёту. Сейчас у нас очень много работы и информации с приходом тренерского штаба. Тем не менее, стараемся выполнять все установки тренера. Многое разбираем, смотрим, наигрываем, в том числе в первом матче с ЦСКА многое наигрывали», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».
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