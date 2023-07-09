«Работа тренера уже видна». Александр Бубнов — о «Динамо» в матче с ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о первом матче BetBoom Братского кубка, в котором встречались ЦСКА и «Динамо». Игра завершилась победой динамовцев — 5:0.

«Этот турнир — часть тренировочного процесса обеих команд. Неслучайно был выбран именно такой формат: он позволяет играть на более высоких скоростях, с более высокой интенсивностью. Результат здесь не так важен, как в официальном матче — важнее наиграть связки и выявить проблемы. Хотя победа тоже имеет значение. Было видно, что с настроем у команд всё в порядке. В конце концов ни у Федотова, ни у Лички не забалуешь!

Разумеется, интереснее всего было посмотреть на «Динамо» при Личке. В Москве у него совсем другие задачи, нежели в «Оренбурге», но в плане тактики он себе не изменяет. Убежден, что в будущем сезоне мы увидим ту же формацию: два центральных защитника, минимум два форварда и креативная средняя линия, которая не теряется под прессингом. Личка за контроль, но не ради контроля, а ради остроты. Это современный и зрелищный стиль, который нравится болельщикам.

Работа тренера уже видна. Кроме характерного стиля, могу отметить отличную физическую готовность «Динамо». В этом плане они выглядели даже лучше ЦСКА, который, казалось бы, должен быть функционально сильнее на этом этапе, ведь уже скоро играть с «Зенитом» на Суперкубок.

Думаю, «Динамо» Лички будет во многом напоминать «Динамо» Сандро Шварца. У этой команды даже есть шанс стать более сбалансированной, ведь она несколько лучше укомплектована. Усиления требует разве что оборона. Плюс тренерские методы чеха более нацелены на сыгранность команды. Футболисты больше занимаются с мячом, в то время как у немца было много беговой работы», — приводит слова Бубнова Sportbox.