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Футбольная ассоциация не хочет выплачивать бонусы сборной Англии за участие в женском ЧМ

Футбольная ассоциация не хочет выплачивать бонусы сборной Англии за участие в женском ЧМ
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Футбольная ассоциация Англии отказывается выплачивать бонусы футболисткам сборной страны за участие в чемпионате мира по футболу — 2023 среди женщин, который пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает Sky Sports.

В последние дни были проведены встречи между старшими игроками сборной Англии и представителями Футбольной ассоциации, но к соглашению они не привели.

Футболистки непреклонны в том, что они заслуживают прямых выплат от Футбольной ассоциации помимо того, что они получат от ФИФА. Организация аргументирует отказ выплачивать бонусы тем, что в сравнении с чемпионатом мира — 2019 сумма вознаграждения от ФИФА повысится на 300%.

Футболистки рассматривают варианты дальнейших действий в сложившейся ситуации. Команда не собирается предпринимать ничего, что могло бы повлиять на её участие в матчах чемпионата мира, но игроки обсудят, как могут отреагировать на решение Футбольной ассоциации, когда обоснуются на базе в Австралии. Одним из вариантов является бойкот некоторых обязанностей по общению со СМИ, но он также ещё будет обсуждаться командой.

Напомним, женская сборная Англии является действующим победителем чемпионата Европы.

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