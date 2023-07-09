Футбольная ассоциация не хочет выплачивать бонусы сборной Англии за участие в женском ЧМ

Футбольная ассоциация Англии отказывается выплачивать бонусы футболисткам сборной страны за участие в чемпионате мира по футболу — 2023 среди женщин, который пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает Sky Sports.
В последние дни были проведены встречи между старшими игроками сборной Англии и представителями Футбольной ассоциации, но к соглашению они не привели.
Футболистки непреклонны в том, что они заслуживают прямых выплат от Футбольной ассоциации помимо того, что они получат от ФИФА. Организация аргументирует отказ выплачивать бонусы тем, что в сравнении с чемпионатом мира — 2019 сумма вознаграждения от ФИФА повысится на 300%.
Футболистки рассматривают варианты дальнейших действий в сложившейся ситуации. Команда не собирается предпринимать ничего, что могло бы повлиять на её участие в матчах чемпионата мира, но игроки обсудят, как могут отреагировать на решение Футбольной ассоциации, когда обоснуются на базе в Австралии. Одним из вариантов является бойкот некоторых обязанностей по общению со СМИ, но он также ещё будет обсуждаться командой.
Напомним, женская сборная Англии является действующим победителем чемпионата Европы.
- 9 июля 2023
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