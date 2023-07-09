Павел Могилевец стал игроком армянского «Урарту»
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Российский полузащитник Павел Могилевец стал игроком армянского «Урарту». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
30-летний полузащитник перешёл в «Урарту» из узбекского «Бунёдкора».
«Приветствуем Павла в «Урарту» и желаем ему успехов и достижений вместе с командой», — написано в заявлении армянского клуба.
Павел Могилевец ранее выступал в клубах Российской Премьер-Лиги: санкт-петербургский «Зенит», казанский «Рубин», «Ростов», подмосковные «Химки» и «Нижний Новгород». В составе «Зенита» футболист стал чемпионом России в сезоне-2014/2015 и обладателем Суперкубка России в сезоне-2016/2017. Он перешёл в «Бунёдкор» летом 2022 года.
Армянский «Урарту» возглавляет российский специалист Дмитрий Гунько.
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