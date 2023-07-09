Роберт Ренан: будет интересно сравнить силы с игроками «Фенербахче»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился ожиданиями от матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче». Встреча состоится сегодня, 9 июля. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Кто‑то вернулся в «Зенит» раньше, кто‑то позже, но если вы спросите меня, то по моим ощущениям в настоящий момент в плане подготовки мы все уже практически выровнялись. И каждый готов к матчам такого уровня. Ну, а про себя лично скажу, что не только хорошо себя чувствую, но очень хочу вновь помогать команде на поле. В любом случае это будет крутой матч.

Интересно было бы сыграть против Джеко? Всегда приятно проверять свои силы в такой борьбе со статусными и сильными игроками. Мы знаем, что в «Фенербахче» таких игроков много. Поэтому, конечно, будет интересно сравнить силы.

Что касается турнира в целом, то, если честно, не ожидал, что на игры будет ходить столько людей. Очень этому рад! Но мне кажется, причина ещё и в том, что не только мы, но и зрители воспринимают эти матчи не совсем как товарищеские. Друг с другом встречаются очень сильные соперники, и матчи между ними невольно воспринимаются всеми как официальные. Команды выкладываются по полной, болельщики это чувствуют, приходят нас поддержать, и это круто! Поэтому Кубок PARI Премьер, как мне кажется, складывается очень удачно», — приводит слова Ренана «Матч ТВ».