«Иностранцы в РПЛ — это про деньги». Ловчев — о возможном переходе Медины в «Спартак»

Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Что касается криков болельщиков ЦСКА в адрес Медины, то это неудивительно. Люди обозлены, потому что таких переходов немного, а сам парагваец раньше говорил, что не перейдет в «Спартак» — плюс-минус то же самое, что и с Фернандесом. Ещё раз повторю: иностранцы в РПЛ — это про деньги. Дали денег больше, умножили зарплату на два — всё, вопрос решён.

Единицы в нашем чемпионате могут держать слово, когда говорят о том, что куда-то не перейдут. Я бы назвал Акинфеева. Остальные, прежде всего иностранцы, исходят только из контракта. Когда наступит футбольная пенсия, игрок останется один на один с миром. Всё остальное — просто слова. Футболисты говорят то, что от них хотят услышать: в данном случае, что не перейдут из ЦСКА в «Спартак». Это же не единичный пример. Я помню, как в «Милане» любили Шевченко. А потом парень уехал в Англию, в «Челси» к Абрамовичу, и стал целовать эмблему «Челси».

Тема про непереход куда-то — утопия, иллюзия верности, в которую хочется верить. Главное, чего болельщики должны требовать — не слов, а того, чтобы во время контракта с твоим клубом футболисты играли хорошо. А если игрок куда-то хочет перейти, надо ему не слова вспоминать, а денег давать больше. Такое сейчас время. Деньги правят бал во всём. У кого в РПЛ денег больше, тот и прав.

А если так, то надо спросить и у ЦСКА: вы его зачем продаёте? Ну если вам нужен игрок, вы же не бедный клуб. Тогда поднимайте ему зарплату. Это же не только у нас происходит. Посмотрите, сколько народу едет в Саудовскую Аравию. Понимаю, что едут уже люди в возрасте, но всё равно они же могли ещё поиграть в Европе. То, что деньги стали настолько важны, что перебивают вообще всё, — плохо. Потому что когда команды на равных, на алтарь победы кладется не кошелёк, а что-то большее — уважение, преданность клубу и готовность не отступить именно из-за этого, а не из-за денег», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.