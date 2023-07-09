«Федотов наверняка знает, что делает». Александр Бубнов — о ЦСКА в матче с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре ЦСКА в первом матче BetBoom Братского кубка с «Динамо». Встреча завершилась победой динамовцев — 5:0.

«Что касается ЦСКА, то тут гораздо больше негатива. С Мединой, судя по всему, придётся расстаться. Да, появятся деньги от трансфера, чтобы кого-то купить, но новичкам придётся вливаться в коллектив уже по ходу сезона.

Несколько напрягает и готовность к Суперкубку. Игроки признаются, что у них сейчас очень тяжёлые нагрузки, трёхразовые тренировки. Если сравнивать состояние армейцев с «Зенитом», который тоже сейчас играет на предсезонном турнире, то петербуржцы — явные фавориты грядущего матча.

При этом не думаю, что ЦСКА перегрузили. Нагрузки во время предсезонки — это нормально. Специфика летней подготовки в том, что времени тут гораздо меньше, чем зимой. В таких условиях Федотову важно соблюсти баланс. Он тренер опытный и наверняка знает, что делает. А контрольные игры обычно и играются на фоне недовосстановления», — приводит слова Бубнова Sportbox.