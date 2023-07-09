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«Динамо» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Братского кубка начнётся в 16:30

«Динамо» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Братского кубка начнётся в 16:30
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Во втором матче BetBoom Братского кубка встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт в формате из трёх таймов по 30 минут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок
09 июля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах. Матч также прошёл в формате из трёх таймов по 30 минут.

ЦСКА завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте, «Динамо» — на девятом.

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