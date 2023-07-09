L'Equipe: «Галатасарай» согласовал полноценный трансфер Икарди из «ПСЖ»

Турецкий «Галатасарай» готов выкупить аргентинского нападающего Мауро Икарди у «ПСЖ». Клубы согласовали окончательные детали трансфера, сообщает L'Equipe.

Сообщается, что сумма полноценного трансфера Икарди составит € 10 млн. Контракт форварда с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

Сезон-2022/2023 Икарди провёл в «Галатасарае» в аренде. В 26 матчах за команду из Стамбула аргентинец забил 23 мяча и отдал восемь голевых передач. «Галатасарай» стал чемпионом Турции и в сезоне-2023/2024 сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Икарди играл в аренде в «ПСЖ» в сезоне-2019/2020, а летом 2020 года окончательно перешёл в этот клуб из миланского «Интера». Всего за парижан аргентинец провёл 92 игры, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.