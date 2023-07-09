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Дмитрий Сычёв: Дзюба играет важную роль в стратегии Галактионова

Дмитрий Сычёв: Дзюба играет важную роль в стратегии Галактионова
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Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказался о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на игру московского «Локомотива».

«Конечно, Дзюба улучшил игру. Его статистика говорит сама за себя — 8 мячей в 11 матчах. Он пришёлся очень ко двору, забил много важных голов и отдал много важных передач. Самое главное, что он играет важную роль в стратегии Галактионова. Видно, что они нашли общий язык и применяют лучшие качества Дзюбы во благо клуба. Так что здесь все в плюсе и рады. Но новый сезон покажет, насколько этот «Локомотив» конкурентоспособен на длинной дистанции», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Локомотив» встретится с казанским «Рубином» 22 июля. Начало игры — в 17:30 мск.

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