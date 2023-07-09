Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Динамо» рассказали, что Гильермо Варела покинул клуб по окончании срока контракта

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что уругвайский защитник Гильермо Варела покинул клуб в связи с окончанием срока контракта.

«Гильермо Варела покинул «Динамо» по окончании контракта. Мы активно смотрим и работаем по ряду позиций», — приводит слова Гафина ТАСС.

В январе 2023 года сообщалось, что Варела подписал контракт с бразильским «Фламенго». Уругваец покинул расположение «Динамо» ещё в июле 2022-го.

В сезоне-2021/2022 Варела провёл за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах и оформил две результативные передачи.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» 21 июля встретится с «Краснодаром».