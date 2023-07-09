«Ювентус» не оспорит исключение из еврокубков на год в обмен на снятие санкций в будущем

В туринском «Ювентусе» готовы принять решение УЕФА об исключении команды из еврокубков на сезон-2023/2024. Отказ от подачи жалобы в CAS будет автоматически означать согласие «старой синьоры» с заключением УЕФА. Благодаря этому туринцы нивелируют риск сохранения штрафных санкций на сезон-2024/2025, сообщает Corriere dello Sport.

Таким образом, «Ювентус» пропустит розыгрыш Лиги конференций-2023/2024. Отстранение от еврокубков станет результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Сообщается, что заявление об отстранении «Ювентуса» от еврокубков на сезон-2023/2024 поступит в ближайшие дни.