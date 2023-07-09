Игорь Осинькин: Егор Ушаков пока сыроват — физическая форма далека от желаемой

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру находящегося на просмотре нападающего Егора Ушакова, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Мы попытались оценить игровые качества Ушакова. Мы готовы дальше его смотреть. Он поучаствовал в забитых мячах, но его физическая форма далеко-далеко от желаемой, потому что он практически не тренировался. Наверное, в какой-то мере ему повезло, что он участвовал в голевых ситуациях. Но в эпизоде с голом — это было определённое мастерство. Мы это всё видим, оцениваем. Хотим провести несколько тренировочных дней, чтобы увидеть, как он в тренировочной работе, а не только на поле. Для оценки, ему нужно немножко потренироваться. Пока он был сыроват.

Раз мы обратили внимание на него, раз мы решили давать ему игровое время в играх, значит он нам интересен. Мы понимаем из-за каких качеств он интересен. Мы разговаривали с ним. Но что будет дальше — давайте не будем опережать», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.