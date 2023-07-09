Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё неоднозначно». Дмитрий Сычёв — о медийной активности Артёма Дзюбы

«Всё неоднозначно». Дмитрий Сычёв — о медийной активности Артёма Дзюбы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказал мнение о YouTube-шоу, ведущими которого являются нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и российский тренер Леонид Слуцкий.

«Имидж и популярность — это хорошо. Но нужно обращать внимание и на то, какие репутационные риски несёт участие в любых активностях вне футбольного поля. На мой взгляд, всё неоднозначно. Другой вопрос, как это оценивает руководство «Локомотива». Артём — взрослый человек, сам понимает ситуацию. Не мешает ли это футболу? Очень непростой момент.

Позвал бы Дзюбу в свой подкаст или нет? У нас больше про другое — о жизненном пути, об истории. Позвали бы, почему нет? Но у нас точно не про провокационные истории. Мы хотим только позитива.

Пока у него акцент немного на другое. Думаю, ему это неинтересно. У него сильная связка с Леонидом Слуцким. Каждый сам выбирает, смотреть это или нет. Мне это не нравится, я не смотрю. Вот и всё», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дмитрий Сычёв: Дзюба играет важную роль в стратегии Галактионова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023