«Всё неоднозначно». Дмитрий Сычёв — о медийной активности Артёма Дзюбы

Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказал мнение о YouTube-шоу, ведущими которого являются нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и российский тренер Леонид Слуцкий.

«Имидж и популярность — это хорошо. Но нужно обращать внимание и на то, какие репутационные риски несёт участие в любых активностях вне футбольного поля. На мой взгляд, всё неоднозначно. Другой вопрос, как это оценивает руководство «Локомотива». Артём — взрослый человек, сам понимает ситуацию. Не мешает ли это футболу? Очень непростой момент.

Позвал бы Дзюбу в свой подкаст или нет? У нас больше про другое — о жизненном пути, об истории. Позвали бы, почему нет? Но у нас точно не про провокационные истории. Мы хотим только позитива.

Пока у него акцент немного на другое. Думаю, ему это неинтересно. У него сильная связка с Леонидом Слуцким. Каждый сам выбирает, смотреть это или нет. Мне это не нравится, я не смотрю. Вот и всё», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».