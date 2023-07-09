«Если у Англии теперь такой стиль — силы в этом нет». Уткин — о молодёжном Евро

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о победе молодёжной сборной Англии на чемпионате Европы (до 21 года). В финале англичане обыграли команду Испании — 1:0.
«Англия выиграла молодежный Евро, и это реальное достижение. Но что наводит на размышления! В финале забили, потом сели, и в итоге отбились.
Победа есть победа! Но разве не так взрослая Англия совсем недавно, на Уэмбли, играла с Италией и ушла ни с чем? Можно много говорить о том, что Англия переворошила систему подготовки молодых, это приносит разнообразные результаты, но… Никто из тех, кто любит Англию (кого я знаю), не любит творца того финала — тренера Саутгейта. И финал Евро с Италией не считает удачей, которой в конце что-то вот помешало. Там тоже повели, сели защищаться… И упустили титул.
Так это часть традиции? Школы? Так надо? Ну так соперник бил пенальти на последней добавленной минуте в финале молодежного Евро. Вратарь Траффорд — герой, но что с тренером, со стратегией, всё становится залогом случайности…
В спорт новые гегемоны входят двояко: с позиции силы или с позиции стиля. Если у Англии теперь такой стиль, ну, ладно. Силы в этом нет. Точно могут лучше. Кстати, Поттера в сборную!» — написал Уткин в телеграм-канале.
- 9 июля 2023
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