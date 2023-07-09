Лукаку готов на большое сокращение зарплаты, чтобы перейти в «Интер»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку готов к сокращению своей зарплаты на € 1,17 млн в год, чтобы перейти из лондонского «Челси» в миланский «Интер», сообщает The Telegraph.

Сообщается, что предложение «Интера» по сумме трансфера форварда составляет примерно € 40,95 млн. В «Челси» пока что ждут действий со стороны также заинтересованных в переходе Лукаку «Ювентуса» и «Аль-Хиляля» (Саудовская Аравия).

Напомним, сезон-2022/2023 Лукаку провёл в аренде именно в «Интере». Он принял участие в 39 матчах «нерадзурри», забив 14 мячей и отдав семь голевых передач.

Ранее стало известно о переходе в «Интер» полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези. В сезоне-2023/2024 в ранге действующего финалиста турнира миланский клуб вновь сыграет в Лиге чемпионов.