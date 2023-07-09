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«Зенит» — «Фенербахче»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Зенит» — «Фенербахче»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок PARI Премьер
09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» проведёт свой третий матч на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча станет первой.

На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (6 очков), одержавшая две победы в двух матчах.

«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, а «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге.

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