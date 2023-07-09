«Зенит» — «Фенербахче»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Поделиться
В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и турецкий «Фенербахче». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок PARI Премьер
09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» проведёт свой третий матч на предсезонном турнире. Ранее сине-бело-голубые обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили сербской «Црвене Звезде» — 1:2. Для «Фенербахче» эта встреча станет первой.
На первом месте в турнирной таблице находится «Црвена Звезда» (6 очков), одержавшая две победы в двух матчах.
«Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России, а «Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2023
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:35
-
15:33
-
15:14
-
15:04
-
14:54
-
14:50
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:45
-
13:36
-
13:30
-
13:19
-
13:04
-
13:00
-
12:35
-
12:32
-
12:12
-
12:10
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:38
-
11:26
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
10:46
Партнерский контент