«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Братского кубка

Во втором матче BetBoom Братского кубка встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт в формате из трёх таймов по 30 минут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Будачёв, Лаксальт, Зайдензаль, Лепский, Паршивлюк, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Макаров, Смолов, Кураньи.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Бандикян, Лукин, Рядно, Арбузов, Кисляк, Мендес, Ермаков, Яковлев, Гайч.

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.