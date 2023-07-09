«Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Братского кубка

Во втором матче BetBoom Братского кубка встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт в формате из трёх таймов по 30 минут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Будачёв, Лаксальт, Зайдензаль, Лепский, Паршивлюк, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Макаров, Смолов, Кураньи.
ЦСКА: Тороп, Глебов, Бандикян, Лукин, Рядно, Арбузов, Кисляк, Мендес, Ермаков, Яковлев, Гайч.
Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.
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