Бронз прокомментировала отказ ФА платить бонусы футболисткам сборной Англии

Защитница сборной Англии по футболу, чемпионка Европы — 2022 Люси Бронз прокомментировала отказ Футбольной ассоциации Англии напрямую выплачивать бонусы футболисткам национальной команды за участие в чемпионате мира — 2023, который пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.
«Думаю, что многие из этих проблем случаются в женском футболе – вы видите это не только в нашей команде.
Есть много команд, в которых игрокам, ассоциациям или командам приходится бороться за изменения в игре. Мы продвигаем игру, мы пытаемся выйти на новый уровень, и это то, что мы хотим делать как игроки как на поле, так и за его пределами.
Обидно, что женщинам в спорте вообще приходится это делать, но я думаю, что это роль, которую многие спортсмены, многие женщины играют в обществе и в спорте», — приводит слова Бронз Sky Sports.
- 9 июля 2023
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