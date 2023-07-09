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«Локомотив» — «СКА-Хабаровск»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Локомотив» — «СКА-Хабаровск»: стартовые составы команд на контрольный матч
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В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
09 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Глушенков, Дзюба.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, игрок на просмотре, Кожемякин, Подкидышев, Мусалов, Бавин, Петров, Симонян, Алейников, Никитин К., Никитин А.

Железнодорожники ранее уступили «Балтике» со счётом 0:1, хабаровчане в предыдущем контрольном матче проиграли «Динамо» — 1:2.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «СКА-Хабаровск» финишировал на 10-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

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