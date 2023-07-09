«Ньюкасл» продлил контракты с Кариусом и Дамметтом

«Ньюкасл Юнайтед» продлил контракты с немецким вратарём Лорисом Кариусом и валлийским защитником Полом Дамметтом до лета 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

Кариус присоединился к «сорокам» осенью 2022 года. В сезоне-2022/2023 вратарь принял участие только в одном матче «Ньюкасла» — им стал проигранный финал Кубка английской лиги, в котором чёрно-белые уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Дамметт является воспитанником «Ньюкасла». Он дебютировал в АПЛ в 1-м туре сезона-2013/2014 в игре с «Манчестер Сити». С того момента Дамметт провёл 146 матчей в английской Премьер-лиге за «сорок», отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Ньюкасл» примет участие в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.