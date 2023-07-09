Игрок «Манчестер Юнайтед» Фред может перейти в «Фулхэм»

30-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес может перейти в лондонский «Фулхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, игрок рассматривает разные варианты продолжения своей карьеры, среди которых и смена клуба этим летом. Футболистом активно интересуется «Фулхэм», но, помимо дачников, бразильский хавбек также интересен и ряду клубов из Саудовской Аравии. Для Фреда на текущем этапе карьеры важно играть более важную роль в клубе, а его контракт с «красными дьяволами» истекает в конце июня 2024 года. Всё это может стать основанием для будущего перехода футболиста.
Бразилец выступает за манкунианцев с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в «МЮ», Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач. Вместе с командой полузащитник выиграл Кубок английской лиги сезона-2022/2023, а также выходил в финал Лиги Европы — 2020/2021.
- 9 июля 2023
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