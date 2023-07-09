Игрок «Баварии» Горецка может покинуть клуб этим летом

28-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Филипп Кесслер в своём «твиттере».
По информации источника, руководство «Баварии» позволит немецкому хавбеку покинуть клуб, если поступит подходящее предложение. В мюнхенском клубе знают о непростых отношениях Леона с главным тренером команды Томасом Тухелем. Однако игрок хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе. Тем не менее сам клуб рассматривает Конрада Лаймера как игрока основы в следующем сезоне.
27-летний Горецка забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 40 сыгранных матчах за «Баварию» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
- 9 июля 2023
-
18:09
-
18:04
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:10
-
17:06
-
16:59
-
16:47
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:35
-
15:33
-
15:14
-
15:04
-
14:54
-
14:50
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:14