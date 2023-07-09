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Игрок «Баварии» Горецка может покинуть клуб этим летом

Игрок «Баварии» Горецка может покинуть клуб этим летом
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28-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Филипп Кесслер в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «Баварии» позволит немецкому хавбеку покинуть клуб, если поступит подходящее предложение. В мюнхенском клубе знают о непростых отношениях Леона с главным тренером команды Томасом Тухелем. Однако игрок хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе. Тем не менее сам клуб рассматривает Конрада Лаймера как игрока основы в следующем сезоне.

27-летний Горецка забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 40 сыгранных матчах за «Баварию» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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