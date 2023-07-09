«Динамо» — ЦСКА: вратарский конкурс выиграла команда Лички

В эти минуты проходит второй матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра проходит в формате из трёх таймов по 30 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт ничейный — 1:1.

Голкиперы московского «Динамо» выиграли конкурс вратарей у визави из ЦСКА со счётом 5:0, и общий счёт матча сравнялся.

Напомним, первый тайм остался за ЦСКА – на 29-й минуте Адольфо Гайч вывел армейцев вперёд.

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.

ЦСКА завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте, «Динамо» — на девятом.