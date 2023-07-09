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«Динамо» — ЦСКА: Ермаков снова вывел армейцев вперёд

«Динамо» — ЦСКА: Ермаков снова вывел армейцев вперёд
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В эти минуты проходит второй матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра проходит в формате из трёх таймов по 30 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу ЦСКА.

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок
09 июля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
3 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Гайч – 29'   1:1 – 30'   1:2 Ермаков – 31'   1:3 Гайч – 37'   2:3 Грулёв – 48'   3:3 Грулёв – 50'

На 31-й минуте матча Никита Ермаков ударом с линии штрафной поразил ворота динамовцев и во второй раз в матче вывел армейцев вперёд.

Напомним, первый тайм остался за ЦСКА – на 29-й минуте Адольфо Гайч вывел армейцев вперёд, а в перерыве голкиперы московского «Динамо» выиграли конкурс вратарей у визави из ЦСКА со счётом 5:0, и общий счёт матча сравнялся.

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.

ЦСКА завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте, «Динамо» — на девятом.

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