Игрок «Динамо» Фомин назвал тренировки с Личкой одними из самых тяжёлых в карьере

Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о ходе тренировочного процесса под управлением нового тренера бело-голубых Марцела Лички.
«Сборы и тренировки с Личкой тяжёлые. Наверное, одни из самых тяжёлых. Готовимся к сезону. Первый матч с ЦСКА играли немножко на усталости. Привыкаем к тренеру, а тренер привыкает к нам. Время ещё есть», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что Фомин является одним из претендентов на капитанскую повязку.
«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.
- 9 июля 2023
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