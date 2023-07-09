Игрок «Динамо» Фомин назвал тренировки с Личкой одними из самых тяжёлых в карьере

Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о ходе тренировочного процесса под управлением нового тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Сборы и тренировки с Личкой тяжёлые. Наверное, одни из самых тяжёлых. Готовимся к сезону. Первый матч с ЦСКА играли немножко на усталости. Привыкаем к тренеру, а тренер привыкает к нам. Время ещё есть», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что Фомин является одним из претендентов на капитанскую повязку.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.