Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд — об Онана: он придаст «Юнайтед» больше уверенности

Рио Фердинанд — об Онана: он придаст «Юнайтед» больше уверенности
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал возможный переход камерунского голкипера «Интера» Андре Онана в стан «красных дьяволов».

«Думаю, что будут ошибки, потому что это происходит, когда вы играете таким рискованным образом, но речь идёт о том, чтобы оставаться верным своим убеждениям, находить правильный баланс и сохранять спокойствие в это время. Он придаст «Юнайтед» больше уверенности и даст больше возможностей игры у своей штрафной, и я думаю, что он подходит команде Эрика тен Хага, он современный вратарь», — рассказал Рио Фердинанд в своём подкасте.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Интер» ведут активные переговоры по переходу 27-летнего голкипера Андре Онана в стан «красных дьяволов». Сделка уже очень близка к полному согласованию.

Материалы по теме
Стало известно, сколько Онана будет зарабатывать в «МЮ», если подпишет контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023