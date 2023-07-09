Рио Фердинанд — об Онана: он придаст «Юнайтед» больше уверенности

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал возможный переход камерунского голкипера «Интера» Андре Онана в стан «красных дьяволов».
«Думаю, что будут ошибки, потому что это происходит, когда вы играете таким рискованным образом, но речь идёт о том, чтобы оставаться верным своим убеждениям, находить правильный баланс и сохранять спокойствие в это время. Он придаст «Юнайтед» больше уверенности и даст больше возможностей игры у своей штрафной, и я думаю, что он подходит команде Эрика тен Хага, он современный вратарь», — рассказал Рио Фердинанд в своём подкасте.
Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Интер» ведут активные переговоры по переходу 27-летнего голкипера Андре Онана в стан «красных дьяволов». Сделка уже очень близка к полному согласованию.
- 9 июля 2023
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