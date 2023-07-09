Марцел Личка: чемпионство? «Зенит» выше уровнем «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос журналиста о возможном чемпионстве своей команды в следующем сезоне. Чешский специалист также порассуждал об очной борьбе с питерским «Зенитом».

«Является ли «Динамо» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Если у них остаются Клаудиньо и Малком, то они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо ещё работать. На данный момент «Зенит» выше уровнем», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали. Это чемпионство стало для «Зенита» пятым подряд. Московское «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков и отстав от петербуржцев на 25 очков. Сезоном ранее бело-голубые стали бронзовыми призёрами чемпионата России.