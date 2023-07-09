«Динамо» — ЦСКА: Грулёв сравнял счёт, оформив дубль

В эти минуты проходит второй матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра проходит в формате из трёх таймов по 30 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт ничейный — 3:3.

Вячеслав Грулёв ответил на дубль Гайча, дважды в течение нескольких минут переиграв вратаря в ближнем бою и сравняв счёт.

Напомним, первый тайм остался за ЦСКА – на 29-й минуте отличился Адольфо Гайч. В перерыве голкиперы московского «Динамо» выиграли конкурс вратарей у визави из ЦСКА, и общий счёт матча сравнялся, но уже на первой минуте второго тайма Никита Ермаков ударом с линии штрафной во второй раз вывел армейцев вперёд. Спустя ещё шесть минут дубль оформил Гайч.

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.

ЦСКА завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте, «Динамо» — на девятом.