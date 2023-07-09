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Вратарь «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Баварию»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Баварию»
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Словенский голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, уход Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед» ускорил переговоры по приобретению ему на замену голкипера «Интера» Андре Онана. «Нерадзурри», в свою очередь, были бы не против приобрести вратаря «Баварии» Яна Зоммера. Таким образом, мюнхенского клубу будет необходим новый голкипер, и один из возможных вариантов – Ян Облак. Однако подписать 30-летнего вратаря «Атлетико» будет крайне непросто, поскольку «матрасники» не хотят отпускать своего лидера и будут требовать «Баварию» заплатить за игрока сумму отступных в размере € 120 млн. Это может вынудить мюнхенский клуб рассмотреть другие варианты, один из которых – вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Ян Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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